Nella giornata di ieri, ad Aprilia, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del locale Reparto territoriale hanno denunciato a piede libero un uomo di 52 anni: in special modo, durante uno specifico servizio volto a stroncare lo spaccio di stupefacenti in città, i militari dell'Arma hanno messo a punto una perquisizione domiciliare che ha consentito di ritrovare e sequestrare dieci grammi di cocaina e il materiale per il confezionamento delle dosi.

In più, è stata trovata e sequestrata anche una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale, poi risultata priva di carica esplosiva.