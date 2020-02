Centinaia di controlli, che hanno portato anche a diversi sequestri e contestazioni al Codice della Strada. È il risultato dei servizi straordinari eseguiti durante la settimana dalla Questura di Latina, attività finalizzata a contrastare la criminalità diffusa e reati nel capoluogo pontino. Le operazioni sono state svolte con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Stradale. I servizi hanno interessato diverse zone della città, con particolare attenzione al Quartiere Nicolosi e all'area delle nuove Autolinee, senza comunque trascurare i restanti quartieri del capoluogo, anche periferici. Specifico impegno è stato altresì riservato ai controlli dei soggetti sottoposti alle misure cautelari e di sicurezza degli Arresti Domiciliari e della Sorveglianza Speciale.

Nel corso delle attività, procrastinatesi anche in orari serali e notturni, anche a protezione delle attività commerciali di questo centro cittadino e nelle immediate periferie, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 680 sono state le persone controllate bordo dei rispettivi veicoli e tra gli avventori di locali pubblici sottoposti a Licenze di Polizia; 121 sono stati i controlli operati a carico delle persone sottoposte alle diverse misure di limitazione della libertà personale. Sono stati operati 5 sequestri di altrettanti veicoli privi di assicurazione obbligatoria conto terzi ed 1 sequestro di un autoveicolo Alfa Romeo "Stelvio" in quanto colpito da provvedimento di Sequestro penale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino perché oggetto di truffa. Infatti l'autovettura, raggirando il concessionario di Torino che l'aveva messa in vendita, era stata pagata con un assegno contraffatto.

Altre 27 contestazioni al Codice della Strada sono state elevate nei confronti di conducenti non rispettosi delle norme comportamentali (uso del telefonino, mancata uso delle cinture di sicurezza). Per ultimo, nel corso della settimana, il personale dell'Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico ha effettuato 92 posti di controllo in queste vie cittadine e sulle arterie di ingresso al capoluogo, anche unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Roma e della Polizia Stradale.

Questa mattina, verso le 6 circa, una Squadra Volante è intervenuta in una abitazione di via Darsena, a Latina, dove era stata segnalata una violenta aggressione da parte di un uomo, V.A., di anni 59, pregiudicato, in evidente stato di ebbrezza alcolica, nei confronti della compagna F.L., di anni 51. L'immediato intervento ha permesso di accertare la dinamica dei fatti relativi un'aggressione verbale che, qualora non contenuta, poteva sfociare in ben più violente e tragiche conseguenze. All'uomo, accompagnato negli uffici della Squadra Volante, previa autorizzazione del pm di turno, presso la locale Procura della Repubblica, Martina Taglione, è stato notificata la misura precautelare dell'"allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla parte offesa.