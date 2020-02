I lavori per realizzare i campi sportivi sono terminati ma la struttura non viene consegnata, finendo così preda dei vandali. E' quello che è accaduto in via Bulgaria, dove una ditta costruttrice ha realizzato dei campi da calcio a 5 come opera di compensazione per un piano di lottizzazione. Strutture sportive al momento non ancora consegnate (manca il collaudo) ma che a breve dovrebbero entrare nelle disponibilità del Comune di Aprilia, che poi deciderà se assegnarle tramite un bando o un affido diretto. Uno spazio che in quella zona nuova residenziale, popolata da tante giovani famiglie, viene visto con favore: di certo però il Comune non dovrà temporeggiare perché gli effetti potrebbero essere deleteri. Emblematico infatti è quello che è accaduto nelle ultime settimane, alcuni ignoti si sono più volti introdotti negli spogliatoi buttando rifiuti e devastando e incendiando gli infissi. Perciò alcuni residenti lanciano l'allarme. «In via Bulgaria - afferma una donna sui social - ci sono due bellissimi nuovi campi da calcio e tennis, compresi di spogliatoi con docce, ma abbandonati a se stessi. Gli spogliatoi sono diventati discarica di qualche imbecille e nei campi sta crescendo la sterpaglia. A chi bisogna rivolgersi? Mi sembra uno spreco inutile».