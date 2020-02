Installate oggi agli ospedali Santa Maria Goretti di Latina e Dono Svizzero di Formia le tende pre-triage dedicate ai controlli dei sospetti casi di Coronavirus. La decisione, come noto, è stata presa nei giorni scorsi dalla Regione Lazio che ha dato seguito all'ordinanza del Ministero della Salute, insieme al Dipartimento della Protezione Civile. In tutto il Lazio saranno trentuno le tensostrutture che avranno la funzione di accoglienza alle persone per evitare il sovraffollamento dei pronto soccorso. Pronto soccorso che, almeno per quanto riguarda Latina, ha infatti già fatto registrare un calo drastico delle richieste.