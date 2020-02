Incidente sul promontorio del Circeo. Una donna di Roma è caduta mentre stava percorrendo uno dei sentieri che porta al Picco di Circe. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco di Terracina, nonché i sanitari di Croce Bianca. Per recuperare l'escursionista, trattandosi di un punto di difficile accesso, è stato attivato anche l'elicottero. La cinquantenne è stata portata in salvo ed è stata condotta in ospedale per ulteriori accertamenti.