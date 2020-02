Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, a Priverno. Un anziano è morto dopo essere scivolato sui gradini della chiesa di Sant'Antonio, battendo violentemente a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118, corso sul posto immediatamente a seguito della chiamata dei passanti, i quali hanno tentato di prestare aiuto all'uomo. Dopo circa mezz'ora di tentativi vani per rianimare l'uomo, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto, oltre ai soccorritori, la polizia municipale.