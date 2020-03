E' necessaria un'appendice investigativa nell'inchiesta sull'aereo caduto nel settembre del 2016 a due passi dall'Appia, tra Latina e Pontinia dove erano morti Antonio Belcastro e Umberto Bersani a bordo del velivolo insieme ad altre persone. Ci sarà dunque un'inchiesta bis, come ha deciso il giudice del Tribunale di Latina Mario La Rosa che ha sciolto la riserva, accogliendo la richiesta presentata dagli avvocati Simone Rinaldi e Claudio Pizzotti che avevano impugnato la richiesta di archiviazione e rappresentano due parti offese.

Il magistrato si è pronunciato su una vicenda che è molto complessa e ha emesso l'ordinanza e ha disposto nuove indagini. Nella corposa richiesta le parti offese, in questo caso di Bersani, avevano sottolineato una serie di lacune che dovevano essere prese in esame