E' stata fissata per domani a Roma, l'udienza davanti al Tribunale del Riesame nei confronti dell'uomo di 41 anni di Latina, accusato di aver messo a segno due rapine a Latina; in un caso era stato picchiato anche il titolare di una tabaccheria di via Cisterna. Il legale dell'indagato, l'avvocato Adriana Anzeloni, ha deciso di impugnare il provvedimento cautelare e ha chiesto nel ricorso che ha presentato, la scarcerazione e in subordine gli arresti domiciliari. Il 41enne è accusato di aver portato a termine in una manciata di ore due colpi a Latina, tra cui anche quella ad un alimentari di Borgo Piave. Era stato fermato poco dopo dalla polizia. La difesa chiede la scarcerazione e in subordine gli arresti domiciliari.