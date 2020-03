Il fine settimana si conferma il momento preferito dai "topi" d'appartamento per colpire, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa per agire indisturbati quando le abitazioni sono incustodite. Proprio in questi ultimi giorni, come nelle scorse settimane, si è registrata una nuova escalation di casi, sempre più frequenti fino alla serata di ieri. In una circostanza si è registrato persino un faccia a faccia tra un condomino e i soliti ignoti. La serie di furti ha iniziato a farsi sempre più incalzante proprio con l'avvicinarsi del weekend. A quanto pare le bande di razziatori di case si muovono su tutto il territorio, ma è piuttosto evidente che alcune zone siano particolarmente soggette piuttosto di altre. Tra i furti dei giorni scorsi ne emergono un paio, consumati più o meno nello stesso quadrante del capoluogo. Nei pressi di Borgo Piave gli scassinatori sono riusciti a entrare in casa di un imprenditore, smurando la cassaforte, mentre un'altra villetta è stata messa a soqquadro in via Albanese, quindi tra Borgo Piave e la Pontina, sempre alla ricerca di soldi e gioielli.

Un'altra zona particolarmente soggetta ai furti, si conferma essere quella del quartiere Q5 Nascosa, dove già la scorsa settimana si erano registrati due furti nello stesso condominio di largo Cavalli. Non lontano da lì, in largo Steffani, ieri pomeriggio un uomo ha vissuto appunto la disavventura di trovarsi a tu per tu con i ladri: lui dormiva sul divano, quindi non si è accorto di nulla perché probabilmente i soliti ignoti hanno aperto la serratura della porta senza doverla forzare, facendo passare una lastra rigida tra i battenti, mentre i banditi dal canto loro credevano che l'appartamento fosse incustodito. Fatto sta che quando il proprietario di casa si è svegliato, si è ritrovato davanti tre uomini incappucciati che sono subito scappati quando lo hanno visto.