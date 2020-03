Gli specialisti delle truffe ai danni degli anziani sono sempre pronti a colpire e il capoluogo pontino si conferma particolarmente soggetto a questo tipo di fenomeno. Una volta tanto, però, ci è arrivata una segnalazione di un raggiro sventato grazie alla diffidenza delle vittime, che non si sono lasciate abbindolare, analizzando la situazione col distacco necessario. L'episodio si è registrato nella zona tra piazza Moro e Piccarello, quindi alle porte della città, dove almeno due sconosciuti volevano entrare nell'appartamento dove vive una coppia di anziani. A rispondere al citofono era stata la donna che, tuttavia, si è rifiutata di aprire loro la porta. Gli sconosciuti si erano spacciati per incaricati dell'Inps per la verifica di una pratica viziata da un presunto errore. La vittima non si è lasciata coinvolgere emotivamente dal problema prospettato e, sapendo che l'Inps non manda in giro ispettori, soprattutto di sabato come ieri, ha chiuso i citofono senza aprire la porta. Poi è scattata la segnalazione al 113, ma degli impostori non c'era più traccia all'arrivo delle pattuglie. Oltretutto sembra che non si sia trattato dell'unico episodio simile registrato in quella zona proprio negli ultimi giorni.