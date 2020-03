Servizio incessante per i carabinieri di Formia, impegnati nella scorsa notte nei servizi predisposti per la prevenzione dei reati. I controlli hanno portato alla denuncia di un 36enne di Gaeta, perche' positivo con tasso alcolemico pari a 1,61 g/l., i relativi documenti di guida sono stati ritirati ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida. Denunciato anche un 29enne di Formia che controllato a bordo dell'autovettura a lui in uso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico da taglio e punta della lunghezza di 22 cm, che celava all'interno del vano porta oggetti della portiera lato guida. Sono stati segnalati a seguito di perquisizione personale e veicolare. In totale sono stati controllati 48 veicoli; identificate 96 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia; elevate 9 contravvenzioni al c.d.s.; 2 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 9 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari.