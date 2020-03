Allerta gialla su tutte le zone della regione per condizioni meteo avverse. E' questo il bollettino diramato dalla Regione Lazio che ha attivato la Protezione Civile per via delle piogge previste sulla regione dal pomeriggio di lunedì e nelle successive 24 ore. Situazione aggravata dal forte vento con raffiche fino a burrasca, che porteranno a forti mareggiate.