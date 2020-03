Paura questo pomeriggio per un incendio scoppiato nei locali tecnici della centrale Telecom che sorge in pieno centro a Terracina. Intorno alle 16.30 un denso fumo nero si è sprigionato da una palazzina all'interno dell'area tecnica. Immediato l'intervento della squadra dei vigili del fuoco. L'incendio ha particolarmente preoccupato perché divampato in una palazzina che si trova in una zona densamente abitata e dove la domenica c'è molto passeggio. Probabilmente si è trattato di un cortocircuito, ma ad accertare le cause ci penseranno i carabinieri della compagnia di Terracina. La fuliggine e il fumo sono arrivati comunque tra le strade, ma fortunatamente mitigati dalla pioggerellina che ha iniziato a cadere poco dopo.