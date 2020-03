Brutta serata, quella di ieri, per tre sedicenni che, in pieno centro a Nettuno, sono stati rapinati da una baby gang formata da dieci ragazzi. I fatti sono avvenuti a due passi dalla stazione ferroviaria, lungo la scalinata che collega via Ennio Visca a via dei Giardini: il gruppetto ha letteralmente accerchiato i sedicenni e, tra spintoni e minacce, li ha rapinati di soldi e smartphone. Un vero incubo, dunque, che ha portato i ragazzi a raccontare tutto prima ai genitori e poi ai poliziotti del commissariato di Anzio, che ora indagano sull'accaduto. Purtroppo, l'area della stazione di Nettuno è ormai da tempo sotto scacco di queste baby gang: già in passato, infatti, sono stati registrati altri simili episodi. Di conseguenza, la paura sta crescendo.