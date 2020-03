Denuncia per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata, auto sequestrata e sanzioni varie anche per l'assenza dell'assicurazione obbligatoria.

È questa, in sintesi, la storia di un 53enne residente a Velletri che, nel pomeriggio di sabato, è stato "protagonista" di un incidente stradale avvenuto in via Galvaligi, nel centro cittadino.

In particolare, a bordo della sua Ford Fiesta e in compagnia del figlio minorenne, l'uomo stava percorrendo la strada in direzione del centro storico quando è avvenuto l'impatto con una Mercedes Clk guidata da un 27enne veliterno che viaggiava nell'opposto senso di marcia.

Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con le ambulanze che hanno soccorso entrambi i conducenti, mentre il minorenne è uscito illeso dallo schianto pressoché frontale. Per il 27enne, al Pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Colombo" è stata prescritta una prognosi di 15 giorni, mentre l'altro uomo si è visto sia curare le ferite riportate che eseguire su di lui i test per verificare il suo stato psicofisico.

A rilevare l'accaduto e a indagare sui fatti è stata la polizia locale veliterna. E sono stati proprio gli agenti del Comando di San Martino a scoprire che l'uomo pare fosse al volante in stato di ebbrezza.

A quel punto, constatato l'accaduto, ai vigili urbani non è rimasto altro da fare che denunciare l'uomo di 53 anni ed emettere gli altri provvedimenti citati poco sopra.