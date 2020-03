Un bruttissimo incidente stradale si è verificato poco fa a Velletri, all'incrocio di Santa Maria dell'Orto. Una Mercedes CLK, guidata da un anziano, è finita letteralmente sotto alla motrice di un camion in transito sulla via Appia. Il conducente della Mercedes è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco è affidato ai sanitari del 118: sarebbe in condizioni piuttosto gravi. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.