Nella giornata di ieri, a Gaeta, i militari della locale Tenenza carabinieri, al termine di attività d'indagine, denunciavano all'autorità giudiziaria in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, un 31 enne originario di Città del Messico. In particolare il predetto, alla guida della propria autovettura, collideva con un'altra auto e a seguito di successivi controlli, eseguiti nei confronti dei conducenti delle due auto coinvolte, effettuati presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Formia, si accertava che il denunciato risultava positivo agli esami sanitari, riscontrandosi un tasso alcolemico oltre i limiti pari a 2,10 g/l. Nella circostanza si procedeva al ritiro del documento di guida del denunciato.