La Regione Lazio ha autorizzato l'apertura di un dispensario farmaceutico straordinario nel territorio comunale di Artena.

È questo quanto si apprende da una recente delibera della Giunta guidata dal governatore Nicola Zingaretti, che ha così accolto la richiesta formulata qualche settimana fa dal sindaco artenese Felicetto Angelini, che di fronte all'emergenza generata dalla chiusura di tutte e tre le sedi farmaceutiche esistenti in città aveva deciso di chiedere aiuto a Roma per ottenere un punto dove poter fornire i medicinali alle persone.

«Sebbene il Comune di Artena abbia una popolazione di oltre 14.000 abitanti e dunque non possieda i presupposti che impegnano la Regione all'apertura di dispensari farmaceutici - si legge nella delibera -, tuttavia si rinviene nel caso concreto la possibilità per la stessa Regione di aprire tale dispensario, a fronte di una effettiva e comprovata grave carenza di assistenza farmaceutica in loco e di un'oggettiva difficoltà per gli abitanti di avere a disposizione l'assistenza farmaceutica, tenuto conto dell'interesse pubblico alla distribuzione del farmaco, davanti al quale la possibilità di aprire dispensari appare giustificata dalla necessità di dotare il sistema della capacità di fronteggiare anche situazioni del tutto peculiari, tenuto conto dell'elevato numero di abitanti bisognosi di assistenza farmaceutica».

Il dispensario, come detto, avrà carattere provvisorio e potrà essere soppresso «all'attivazione di almeno una delle sedi farmaceutiche già istituite (privata, comunale o per concorso), a seguito di apposita e formale comunicazione da parte del sindaco del Comune».

Al momento, ad Artena ha riaperto la farmacia comunale: in realtà, però, la situazione è ancora provvisoria, visto che in attesa della gara europea è stato messo a punto un affidamento provvisorio per soli sei mesi a una ditta di Campobasso.

Di conseguenza, alla luce della delibera regionale, dal Comune hanno predisposto tutte le carte necessarie per mettere in funzione il dispensario.

Chi fosse interessato alla gestione del prezioso servizio, potrà presentare la propria domanda al Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del prossimo 13 marzo. Tutti i documenti necessari sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente.