E' una donna del sud pontino il primo caso confermato di persona colpita da Coronavirus in provincia di Latina. Il risultato del tampone è giunto nel pomeriggio dallo Spallanzani di Roma, dove era stata trasferita ieri dopo essersi recato all'ospedale Dono Svizzero di Formia per aver accusato sintomi influenzali. Il personale del Pronto Soccorso del nosocomio formiano che ieri è venuto a contatto con la donna è stato messo in quarantena. La donna aveva avuto contatti con una persona del nord Italia.