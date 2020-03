Una donna di Cremona è "risultata positiva al Covid-19 ed è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma. Arriva la conferma anche dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio sui suoi profili social il primo caso ufficiale in provincia di Latina. La signora si trovava in visita ai parenti e si è recata al pronto soccorso di Formia, da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani. E' in corso l'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna".

A quanto pare la donna non è passata attraverso le tende pre-triage che sono state installate in queste ore anche fuori dal pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Per questo tutto quanto il personale del pronto soccorso è stato sottoposto alla quarantena preventiva.