Chiede di cambiare o modificare il suo piano tariffario telefonico, di fronte al diniego o all'impossibilità di veder esaudite le proprie richieste devasta il negozio. E' accaduto poco fa in via dei Lauri. Un giovane uomo si è presentato al centro Tim per lamentarsi e chiedere una modifica del suo rapporto con il gestore della telefonia mobile, ma in pochi secondi è andato in escandescenza devastando vetrine e arredi. Non sembra che abbia usato violenza nei confronti dell'addetto, ma appena finito di sfogare la propria rabbia è fuggito via. E' stato richiesto l'intervento dei carabinieri che ora sono sulle tracce del fuggitivo.