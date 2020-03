Arriva direttamente dalla voce del sindaco di Formia, Paola Villa, l'aggiornamento su quello che saranno gli sviluppi e le precauzioni da prendere nella città del Golfo in seguito al primo caso accertato di Coronavirus: "Una signora proveniente dal nord Italia, venuta nel Comune di Minturno, si è recata nel Pronto Soccorso di Formia risultata positiva in seguito all'indagine fatta allo Spallanzani - scrive la prima cittadina di Formia - tutto il personale medico del pronto soccorso di Formia che ha avuto contatti con la paziente è stato messo in quarantena, che dopo le procedure effettuate, il pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia è in piena attività. Da domani a sabato tutte le scuole di Formia saranno chiuse in via precauzionale, in accordo con i sindaci di Minturno e Gaeta. In questo momento è importante non farsi prendere da false paure ed allarmismi, rassicuriamo che tutto il nostro personale sanitario sta lavorando affinché tutti i servizi ospedalieri vengano assicurati come si deve. Inoltre il Comune di Formia è in diretto contatto con la Prefettura e con il direttore dell'Asl affinché ci siano informazioni chiare e precise. Cercheremo di dare attraverso i nostri canali istituzionali tutte le informazioni in modo chiaro ed esaustivo. Ad oggi tra i cittadini di Formia non risultano casi, con pazienza ed uniti andiamo avanti".

