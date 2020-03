Non accenna a placarsi l'escalation di rapine in città. L'ultima della serie risale alla notte di ieri, quando a colpire è stato un bandito solitario, un criminale piuttosto esperto che avrebbe fatto tutto da solo, senza alcun aiuto: con molta tranquillità si è presentato al centro scommesse Eurobet di via Don Luigi Sturzo, ha puntato la pistola contro il cassiere di turno e, una volta arraffati i soldi, circa 700 euro, si è allontanato a piedi senza troppo affanno, così com'era arrivato poco prima.

Del caso si sta occupando la Polizia, intervenuta stanotte con le pattuglie della Squadra Volante per i primi accertamenti del caso che saranno sviluppati ora dagli investigatori della Squadra Mobile.