La morte di un uomo di 55 anni in circostanze poco chiare, all'interno di un'abitazione di via Helsinki, ha destato i sospetti di investigatori e inquirenti. Si tratta di V.G., un volto noto alle forze dell'ordine per questioni legate allo spaccio di droga: dopo l'ultimo arresto, era ancora sottoposto alla misura restrittiva degli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per la firma.