Continua in maniera instancabile l'attività antidroga nelle scuole, che vede la Polizia Locale impegnata al fianco delle altre forze di polizia nell'azione di contrasto alla diffusione degli stupefacenti tra gli studenti degli istituti superiori del capoluogo. I servizi con agenti in abiti civili hanno permesso ieri di sorprendere altri due giovani che si apprestavano a entrare in aula con dosi di cannabinoidi pronte all'uso: l'attività prosegue anche con l'obiettivo di risalire ai pusher, oltre a contrastare il consumo di sostanze, tra i banchi, che possono alterare l'attenzione degli studenti.