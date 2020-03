Proseguono serrate, a Nettuno, le indagini dei poliziotti del commissariato di Anzio per ricostruire la rapina avvenuta sabato sera a due passi dalla stazione ferroviaria.

In particolare, gli agenti di viale Antium stanno raccogliendo quanti più indizi possibile per provare a dare un nome e un volto ai componenti della "banda" - probabilmente una sorta di baby gang" composta da ragazzi poco più che maggiorenni - che ha accerchiato, aggredito e poi rapinato tre ragazzi di sedici anni che meno di 72 ore fa stavano camminando nella zona di via Ennio Visca.

Tutto è avvenuto sulla scalinata che collega quest'ultima strada a via dei Giardini, accanto ai distributori automatici della farmacia di zona: i ragazzetti si sono visti arrivare vicino i componenti della gang, che con minacce e spintoni sono riusciti a farsi consegnare smartphone e denaro, prima di darsi alla fuga probabilmente in direzioni diverse.