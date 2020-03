Ieri il coronavirus è arrivato in provincia di Latina. Un evento purtroppo atteso, ma che ad ogni modo ha generato timori in buona parte della popolazione, soprattutto nel Sud Pontino. Ed è proprio per rassicurare e portare tutti alla calma che ora, i sindaci dell'area, intervengono sul caso per ribadire ai cittadini la massima attenzione sul caso e sulle sue evoluzioni.

GAETA, Cosmo Mitrano: "È il momento di stare uniti"

"È un periodo difficile per l'Italia e per il nostro territorio. Insieme a tutti gli altri sindaci del Golfo, in particolare con Mintuno e Formia, abbiamo deciso di chiudere in via precauzionale tutte le scuole. Ma non è il momento degli allarmismi: è il moento della cautela, del silenzio e di lavorare insieme alle altre istituzioni per prendere la decisione più giusta per tutelare la cittadinanza. Invito tutti a prendere le precauzioni dettate dalla circolare del Ministero. E' il momento di stare uniti"

MINTURNO, Gerardo Stefanelli: "Ora tocca a noi".

Una donna della nostra comunità, positiva al coronavirus, è ora ricoverata allo Spallanzani di Roma. In un mondo globalizzato come il nostro è una cosa che sarebbe potuta accadere. Ora più che mai è importante che ognuno di noi dimostri la sua collaborazione e il suo senso civico per tenere sotto controllo un possibile contagio. I protocolli legati all'emergenza sono già attivi. È fondamentale non affidarsi al caso e non lasciarsi dominare dal panico.

Per questa ragione, insieme a tutti voi, vorrei provare a mettere in fila qualche riflessione:

1. Prima di tutto, non tutte le persone che sono venute a contatto con la signora infetta sono state a loro volta infettate;

2. Non tutte le persone che contraggono il virus si ammalano, la maggior parte dei contagi infatti è asintomatica o con sintomi banali assimilabili ad un leggero malanno di stagione;

3. Le persone che sono state a stretto contatto con il paziente infetto sono state poste tutte in quarantena con sorveglianza attiva e chi avvertirà sintomi sarà sottoposto a tampone con il rispetto di tutte le procedure precauzionali previste dalla legge (come già avete potuto osservare in un video che gira da ieri sera sui social);

4. Ricordo a tutti di osservare le precauzioni indicate nel decalogo del Ministero, di continuare a condurre la vita normale di tutti i giorni e in caso di eventuale comparsa di sintomi di rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante. Senza allarmismi e senza panico;

5. Raccomando una maggiore prudenza e precauzione alle persone con più di 65 anni e a quelle con patologie pregresse o con sistema immunitario deficitario.

Infine un ringraziamento a tutto il personale sanitario dell'Ospedale di Formia e del Punto di primo intervento di Minturno.

Continuerò ad aggiornarvi

CASTELFORTE, Giancarlo Cardillo: "Non c'è nessun allarme"

Cari concittadini, la notizia che anche nel territorio del basso Lazio si è presentato un caso Coronavirus si è diffusa rapidamente e capillarmente. In sintonia con i Sindaci del territorio e con le Autorità superiori nella serata di ieri ho ritenuto opportuno firmare una specifica ordinanza con la quale ho individuato alcune misure di contenimento e gestione della situazione in atto. SI TRATTA DI MISURE CAUTELATIVE E DI PREVENZIONE. NON C'E' NESSUN ALLARME. Ripeto e sottolineo ancora una volta che si tratta di una iniziativa a scopro precauzionale e di prevenzione.

Questa mattina scrivo perché ritengo necessario richiamare l'attenzione di tutti alla massima responsabilità nei comportamenti e nella diffusione di notizie. Purtroppo sui social circolano spesso fake news che non ci aiutano a vivere con responsabilità questo particolare momento. Al riguardo vi invito a seguire le indicazioni che provengono da canali ufficiali e cioè dal Governo, dalla Protezione Civile e dalla Regione Lazio che, come Comune, stiamo prontamente divulgando attraverso ogni forma di comunicazione possibile in modo da raggiungere tutti.

Con l'ordinanza n. 13/2000 che trovate con il testo completo sul sito istituzionale www.comune.castelforte.lt.it , sulla pagina facebook, sull'App Comunica City e presso gli uffici comunali è stato disposto:

Fino alle ore 24:00 del giorno 7 marzo 2020

1. la chiusura di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili;

2. la chiusura del Centro diurno per diversamente abili gestito dalla Cooperativa La Fonte sito in Suio Alto, del Centro Anziani "Luigi Romano" e gli oratori parrocchiali;

3. la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico e sportivo;

4. la sospensione dei servizi di apertura al pubblico del museo;

5. la sospensione delle attività di ricezione degli utenti negli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

6. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;

