Il seguente sopralluogo effettuato dagli uomini dell'U.P.G.S.P. e da personale della Polizia Scientifica, ha permesso di rinvenire abbandonati a terra un grosso piede di porco ed una mazza di legno che sono stati sottoposti a sequestro. Gli agenti notavano altresì, che le telecamere della banca, posizionate a vigilanza dello stesso bancomat, erano state girate dai malviventi per non essere ripresi durante il tentativo di furto.

Nella notte appena trascorsa, alle 3.30 circa, due equipaggi della Squadra Volante, a seguito di segnalazione giunta al 113, sono intervenuti presso la filiale della Banca Unicredit in viale Nervi a Latina, dove era scattato l'allarme antiintrusione. All'arrivo tempestivo della Volante della Polizia di Stato, i malviventi si sono dileguati lascando al suolo gli arnesi atti allo scasso.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli