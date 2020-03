«I test sono risultati negativi». Con queste parole, riportate dall'Ansa, il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha descritto la situazione in merito ai tamponi effettuati su studenti e docenti dell'Istituto "Blaise Pascal" di Pomezia che frequentano o insegnano la stessa classe del ragazzo contagiato dal Coronavirus, attualmente sottoposto a sorveglianza domiciliare a Torvajanica insieme alla sua famiglia.

«Se fossero positivi ve ne daremmo contezza» ha aggiunto Vaia, lasciando intendere che sono probabilmente in corso i test per confermare la negatività.

Per quanto riguarda i pazienti di Tor Vergata che sono entrati in contatto col padre del ragazzo al Pronto soccorso romano, Vaia ha chiarito: «Non saranno tutti sottoposti a test, ma solo i sintomatici. Al momento la gran parte di quelli effettuati sono negativi. Aspettiamo i risultati degli ultimi».