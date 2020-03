Doppio furto e tanti danni in 24 ore all'interno del Liceo classico "Chris Cappell College" di Anzio. In particolare, tra la notte di ieri e quella di oggi si sono riscontrate due incursioni di ladri, eseguite da persone diverse. Nel primo caso, gli autori del furto hanno rubato alcuni computer, l'incasso del distributore automatico di bevande e hanno messo a soqquadro l'ufficio del dirigente scolastico e la biblioteca. Il secondo furto, invece, ha visto come bottino l'incasso di due macchinette che erogano bevande e un computer portatile.

Su entrambi i furti avvenuti nella scuola di viale Antium indagano i carabinieri della Compagnia di Anzio, agli ordini del capitano Giulio Pisani.