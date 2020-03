Due nuovi casi accertati di Coronavirus, entrambi riconducibili al contagio della famiglia di Pomezia. Questo il bollettino diramato dalla Regione Lazio Ministero della Salute Spallanzani INMI. In totale, all'ospedale romano, sono cinque i nuovi casi di persone risultate affette da Covid - 19 dopo aver effettuato il tampone. Oltre agli altri due casi di Pomezia, si registrano un caso di una persona di rientro dall'Iran, uno di rientro da Zanzibar con link epidemiologico di Bergamo e uno uomo di Castel Madama.

Di conseguenza, in accordo con la Asl Roma 6, il sindaco Adriano Zuccalà ha deciso di chiudere l'intero Istituto.

Non sarà solo il Liceo scientifico "Blaise Pascal" di Pomezia a essere chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus . Da domani, infatti, scatta la chiusura anche dell'Istituto comprenviso "Pestalozzi" di Torvajanica .

