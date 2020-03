Anche i Pronto soccorso degli ospedali di Anzio-Nettuno e Velletri saranno dotati di tende pre-triage utili a contrastare una possibile emergenza legata al Coronavirus.

E' quanto si è appreso nelle scorse ore, durante le quali sono stati effettuati alcuni sopralluoghi al fine di stabilire l'esatta collocazione della coppia di tende nelle aree antistanti i reparti emergenziali del "Riuniti" e del "Paolo Colombo".

Per quanto riguarda Anzio, al sopralluogo hanno preso parte Gaetano Russo - presidente dell'associazione "Nettuno" di protezione civile, che curerà l'allestimento delle tende stesse -, il direttore sanitario dell'ospedale Ciriaco Consolante, il responsabile del Pronto soccorso e un ingegnere della Asl Roma 6. Durante il briefing è stato stabilito che la tenda verrà installata nel parcheggio che si trova a pochi passi dall'ingresso del Pronto soccorso, ossia vicino al punto di entrata delle autoambulanze.

Intanto, nel corso del pomeriggio il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, ha convocato e presieduto un tavolo interistituzionale volto proprio a fronteggiare una possibile emergenza da Coronavirus.

Erano presenti i rappresentanti del Comune di Anzio ma anche di Asl, carabinieri, polizia e protezione civile.

«In questo momento la prevenzione e la corretta informazione sono gli unici strumenti su cui possiamo lavorare - ha affermato il sindaco -. Ad ora sul nostro territorio non c'è un'emergenza e non dobbiamo creare allarmismo, ma al contempo dobbiamo essere preparati e consci che la situazione può cambiare di giorno in giorno. Il Comune di Nettuno ha messo in campo tutte le indicazioni dettate dalle autorità sanitarie, dalla Regione Lazio e dalla Prefettura e siamo costantemente impegnati nell'azione di informazione e contenimento riguardante la diffusione del virus Covid-19. In questo tavolo interistituzionale, che resterà aperto e in costante aggiornamento, lavoreremo per la pianificazione di un piano di assistenza e intervento sul territorio qualora diventi necessario».