I gestori del Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano, struttura che la Regione Lazio e la Asl hanno identificato come "link epidemiologico" del contagio [LEGGI QUI] che ha portato il Coronavirus in una famiglia di Pomezia hanno manifestato il proprio sconcerto per quanto comunicato dagli enti istituzionali in alcune dichiarazioni rilasciate all'Ansa proprio per la connessione fra l'infezione e il concerto degli Jonas Brothers avvenuto il 14 febbraio scorso al Forum.

«Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale su questa ipotetica connessione con il concerto avvenuto il 14 febbraio scorso - hanno dichiaratp all'Ansa i gestori del Forum -: di nostra iniziativa abbiamo provveduto a sanificare l'impianto con una pulizia straordinaria che è già stata effettuata».

E sulla connessione fra la partecipazione al concerto che ha visto diverse migliaia di giovani arrivare da tutta Italia alle porte di Milano e il contagio con un giovane di Pomezia, non mancano le perplessità: «Abbiamo letto le notizie su Internet, ma onestamente immaginiamo che questa persona si sia spostata con mezzi pubblici, amici, magari anche soggiornato da qualche parte. Non capiamo come si possa puntare il dito esclusivamente verso lo stadio».

