Questa volta lo scontro è quasi frontale. Ieri pomeriggio, a un giorno di distanza dal sinistro costato la vita al pensionato Nello Tondi, e a meno di un chilometro di distanza, a Velletri si è verificato un altro grave incidente. Questa volta, come già detto, si tratta di uno scontro frontale avvenuto tra una Bmw Serie X6 e un furgone. Per cause ancora da accertare, sembra che il Suv abbia improvvisamente invaso la corsia opposta dove è avvenuto l'urto. Per soccorrere i feriti (tre), oltre alle ambulanze, il 118 ha inviato sul posto anche un elicottero che è stato fatto atterrare direttamente sulla carreggiata della via Appia che le forze dell'ordine hanno chiuso in entrambe le direzioni per alcune ore. Per estrarre il conducente del Suv è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Tre la conta dei feriti: uno elitrasportato a Roma, uno in codice rosso a Velletri e un terzo all'ospedale Goretti di Latina.