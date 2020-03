Fine dei problemi.

Intorno alle 8, nelle stazioni e sui treni della tratta ferroviaria Roma-Nettuno è stato diramato un annuncio per comunicare che il guasto sulla linea alla stazione di Campoleone è stato risolto.

Infatti, i convogli che erano fermi ad Aprilia e Campo di Carne sono subito ripartiti.

La situazione tornerà gradualmente alla normalità e per i treni in partenza nei prossimi minuti dai vari scali ferroviari non dovrebbero esserci particolari problemi legati alle tempistiche di viaggio.