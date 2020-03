Soccorsi ad ostacoli tra le montagne, anziano salvato dal personale del 118. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Pisterzo in una zona non lontana dal paese (frazione di Prossedi), ma comunque in montagna. Un anziano di 81 anni si era allontanato da casa sembra per cercare degli asparagi, nonostante il maltempo. Probabilmente a causa della pioggia ha perso l'equilibrio finendo in una scarpata, per fortuna non troppo ripida. Le ricerche sono scattate subito fino a quando l'anziano non è stato individuato. I soccorsi però si sono rivelati sin da subito più complessi del previsto. I sanitari della Croce Amica arrivati da Priverno hanno iniziato a percorrere i sentieri a piedi per raggiungere il luogo dell'incidente. Oltre due chilometri in salita, una corsa contro il tempo considerando che iniziava a grandinare e che la temperatura si stava abbassando di molto.

Nel frattempo l'area veniva sorvolata da un elicottero del 118, soccorso alpino. Quando il personale della Croce Amica ha individuato l'anziano è stato necessario utilizzare dei fumogeni per segnalare l'esatta posizione, l'elicottero è poi atterrato in una radura a pochi metri dal luogo dell'incidente.

L'anziano è stato immediatamente soccorso dai sanitari della Croce Amica, l'uomo era visibilmente infreddolito a causa della pioggia e poi della grandine. A seguito della caduta avrebbe riportato un politrauma e la frattura di un femore. Trasportato fino all'elicottero è stato quindi trasferito in codice rosso presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una brutta avventura ed un salvataggio ad ostacoli quello effettuato dal personale del 118 in condizioni davvero complesse soprattutto per via del maltempo. Soccorsi difficili anche per l'elicottero considerando il forte vento.