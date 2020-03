Svolta sotto il profilo della sicurezza per lo scalo di Cisterna di Latina. Rete ferroviaria italiana, infatti, ha ultimato l'installazione di una transenna di separazione tra il primo ed il secondo binario, allo scopo di disincentivare i pendolari ad attraversare le rotaie.

In tal senso, la transenna di sicurezza installata da Rfi si pone come uno strumento volto ad impedire il pericoloso fenomeno di attraversamento dei binari. Un fenomeno molto diffuso alla stazione di Cisterna, malgrado i tanti divieti.

Sono state numerose infatti le segnalazioni operate dagli utenti nel corso del tempo, segnalazioni che denunciano l'azzardata abitudine di altri pendolari i quali, evidentemente allo scopo di risparmiare tempo, anziché servirsi dell'apposito sottopassaggio pedonale decidono di attraversare a piedi le rotaie, con tutti i rischi che ciò comporta.

Purtroppo lo scalo cisternese negli anni è stato più volte teatro di incidenti mortali. In molti ricordano quello dello sfortunato modello 25enne di origine filippina, che nel tentativo di prendere il treno diretto verso la Capitale fermo al terzo binario fu colpito in pieno dal convoglio diretto a Napoli in corsa sul primo binario. Per questo motivo l'installazione di alcune transenne tra i vari binari è un sistema di sicurezza che Rfi sta applicando in tutte le stazioni ferroviarie, partendo proprio dagli scali con maggior affluenza di pendolari come quello di Cisterna.