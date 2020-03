«Ho ritenuto opportuno convocare d'urgenza l'assemblea dei sindaci del distretto socio-sanitario che si svolgerà tra poco in aula consiliare».

E' questo il post che il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, ha pubblicato poco fa sul proprio profilo Facebook per rendere note le misure in corso utili ad affrontare l'emergenza Coronavirus. «Attraverso una linea politica unitaria e condivisa, al fine di tutelare la salute pubblica dei cittadini, dimostriamo ancora una volta che il nostro territorio si muove e agisce in un'ottica comprensoriale nell'interesse di tutti. No ad allarmismi, cerchiamo di contenere le paure di ogni genere che ci spingono verso un disorientamento più totale, ma non abbassiamo la guardia di fronte questa emergenza sanitaria».

Mitrano ha convocato i sindaci o i loro rappresentanti degli altri 8 Comuni che, insieme a Gaeta, fanno parte del distretto, ossia Formia, Itri, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene.