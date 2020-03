Bruciano i cassonetti in via Tarquinia, a Latina. In particolare, poco fa, le fiamme sono divampate all'interno dei contenitori per l'indifferenziato.

Sono stati i residenti a chiamare i vigili del fuoco, allertati dal fumo: l'odore acre dei rifiuti in fiamme, infatti, ha subito pervaso la zona e fatto scattare l'allarme.

Da capire, al momento, l'origine delle fiamme.

A bruciare, chiaramente, è stato di tutto: nei cassonetti in questione viene infatti gettata la spazzatura spesso senza alcun tipo di differenziazione.