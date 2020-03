Anche il Parco nazionale del Circeo si adegua alle disposizioni emanate per contrastare la diffusione del Coronavirus. Per questo motivo, come da avviso del direttore Paolo Cassola, sono state limitate le occasioni di incontro con il pubblico.

Pertanto, fino a nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto riguarda le varie pratiche - in particolare quelle dell'ufficio tecnico - le informazioni verranno fornite preferibilmente per telefono nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13. Per altre esigenze, invece, sarà necessario prendere appuntamento.