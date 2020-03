In particolare, l'idea era emersa già ieri nell'incontro che lo stesso presidente del Consiglio aveva tenuto con i capi delegazione e con i rappresentanti dei gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, ma ora la decisione spetterà al Governo.

E' questa la conferma che arriva da fonti ministeriali, con il Consiglio dei ministri che è ancora in corso e che sta discutendo, con il premier Giuseppe Conte, le misure da adottare per fronteggiare l'emergenza Coronavirus .

Nessuna decisione è stata presa, ma il Governo italiano sta valutando la chiusura generale delle scuole in tutta la nazione.

I dettagli saranno diramati nelle prossime ore, ma a quanto pare le scuole e le università italiane resteranno chiuse almeno fino a metà marzo per fronteggiare l'emergenza legata al coronavirus. La decisione sarà valida per tutto il territorio nazionale senza alcuna distinzione di ordine e grado.

Scuole e università chiuse in tutta Italia. È questa la decisione presa dal governo italiano durante il consiglio dei ministri ancora in corso a Palazzo Chigi.

