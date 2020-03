Il 49enne di Gaeta, tornato qualche giorno fa da Milano, è ancora a Formia: per lui è risultato positivo il primo tampone e ora si attende l'esito del test di verifica.

L'uomo di Fondi è un anziano di 80 anni e pare sia in condizioni piuttosto gravi: arrivato già intubato, l'uomo è risultato positivo ai test sul Covid-19 e portato allo Spallanzani di Roma.

L'emergenza Coronavirus si sta diffondendo a macchia d'olio in gran parte della provincia di Latina : dopo il caso di Latina, ora altri due test positivi arrivano dall'ospedale "Dono Svizzero" di Formia e riguardano persone provenienti da Fondi e Gaeta .

Resta invece la stessa la situazione dell'anziano di Fondi: l'ottantenne è in condizioni serie ed è stato trasferito allo Spallanzani di Roma. Per lui dovrebbe essere acclarato il contagio da Coronavirus.

In particolare, dopo la positività al primo test sul Covid-19, come da prassi è stato eseguito un tampone di verifica, che ha dato l'esito opposto.

E' stato necessario anche utilizzare un casco perché lo aiutasse a respirare. Al momento l'uomo è ancora nel nosocomio di Formia in attesa di essere trasferito allo Spallanzani.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli