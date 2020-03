Incidente in piazza Moro poco prima delle 16, dove un'automobile ha travolto un ragazzo in bicicletta. Per le conseguenze dell'impatto, il ciclista, un 28enne di Latina, è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, in ogni caso, non destano preoccupazioni. Per i primi riscontri sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante ed è stata necessaria la chiusura della strada di accesso a piazza Moro, da via Don Torello, in attesa dei rilievi. Stando a una prima ricostruzione dei fatti l'automobile, una Lancia Ypsilon guidata da una donna, usciva in retromarcia da un posto auto in piazza proprio mentre passava il ragazzo