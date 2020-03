Quasi il 70% degli studenti ritiene adeguata la misura che il Governo starebbe per adottare riguardo alla chiusura degli istituti scolastici per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. E solo il 15% di loro lo considera un intervento eccessivo. È quanto emerge da una indagine pubblicata online sul sito studenti.it, che ha interpellato oltre 13mila ragazzi.

«In generale - si legge in un lancio Ansa - i ragazzi non risultano allarmati e sono informati sulle modalità di contagio e prevenzione. Da quando è scattato l'allarme, lo stile di vita non è cambiato per il 54,6% dei ragazzi, il 29% di loro si limita a uscire un po' meno, mentre ha preso misure più drastiche il restante 16,4% così suddiviso: il 12,6% esce molto meno, mentre il 3,8% vive "barricato in casa».

Tra i ragazzi, poco più del 43% non è preoccupato per un possibile contagio, mentre quasi il 15% teme il Coronavirus.

Non manca, infine, una critica rispetto all'allarme mediatico: per oltre il 63% dei ragazzi l'esposizione mediatica sul Coronavirus è stata eccessiva