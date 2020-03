È stato arrestato questa mattina alle prime luci dell'alba, alle 5.30 circa ad Aprilia, un 26enne già agli arresti domiciliari. Il giovane è stato raggiunto dai carabinieri del Norm per aver ripetutamente minacciato e percosso con pugni e calci la convivente, procurandole escoriazioni ed ematomi multipli sul volto. L'arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

