Il borgo si è svegliato ieri mattina con la notizia riportata su tutti i social: arriva da Podgora il primo caso conclamato di Coronavirus. Una mazzata per la gente della frazione che oggi ospita un buon numero di residenti, soprattutto giovani, venuti da Latina a prendere casa dove il mattone costa meno, e gli affitti anche, e dove i servizi essenziali ci sono tutti. Podgora è a un tiro di schioppo dalla città, e rispetto al capoluogo ha il vantaggio di essere una piccola comunità, a misura d'uomo, dove tutti si salutano e anche soltanto di vista si conoscono.

Le facce che incontri al bar o in macelleria, piuttosto che dal fornaio o al negozio di frutta e verdura, sono sempre le stesse; socializzare è un attimo, e in men che non si dica tutti sanno tutto di tutti. Una comunità in piena regola. Un borgo.

Coronavirus a Latina, l'uomo lavora in un centro logistico alle porte della città Ieri alle 13:30 Lavora in un centro logistico alle porte di Latina l'uomo di 56 anni, residente a Borgo Podgora, che da ieri sera è ricoverato allo Spallanzani in quanto contagiato dal Coronavirus. La situazione è tenuta sotto stretto monitoraggio dalle autorità competenti, che stanno ricostruendo i contatti avuti dall'uomo e il link epidemiologico con il Nord Italia. L'uomo, lo ricordiamo, era arrivato al Goretti con l'ambulanza nella giornata di lunedì, mentre ieri è stato prima trasferito al reparto di Malattie infettive e successivamente allo Spallanzani. di: La Redazione

Coronavirus a Latina, l'uomo risultato positivo ai test è di Borgo Podgora Ieri alle 11:00 E' di Borgo Podgora, frazione di Latina, l'uomo che nella tarda serata di ieri è stato trasferito dall'ospedale Santa Maria Goretti allo Spallanzani di Roma perché trovato positivo al Coronavirus. Arrivato in ospedale l'altro ieri, l'uomo è poi stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive del nosocomio del capoluogo e, infine, dopo il riscontro positivo ai test eseguiti per la verifica del contagio da Covid-19, è stato portato con un'ambulanza allo Spallanzani di Roma, dove è attualmente ricoverato e tenuto sotto monitoraggio. Al momento sono in corso di ricostruzione i contatti avuti dall'uomo, ma anche il "link epidemiologico": si cerca di capire, infatti, come l'uomo di Borgo Podgora possa aver contratto il Coronavirus. di: La Redazione

Coronavirus a Latina, da ricostruire gli spostamenti dell'uomo positivo ai test Ieri alle 07:00 Sono in corso da tutta la notte le procedure di rito per ricostruire gli spostamenti, i contatti e i luoghi di provenienza dell'uomo risultato positivo al Coronavirus e trasferito nella tarda serata di ieri dal reparto di Malattie infettive dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina all'Istituto "Spallanzani" di Roma. Gli accertamenti, infatti, dovranno fare luce sulle modalità con cui l'uomo è arrivato in ospedale e su quali contatti abbia avuto l'uomo, sia per quanto riguarda il personale sanitario che le persone comuni. Un percorso che dovrà essere definito anche per scongiurare possibili ulteriori contagi e per prendere appositi provvedimenti. In ultimo, nelle prossime ore sarà da capire la città di provenienza dell'uomo e se lo stesso abbia avuto contatti con zone dove ci sono focolai di Coronavirus. di: La Redazione