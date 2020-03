«Da cinquanta anni la città di Aprilia permette a questa azienda di crescere, abbiamo deciso di fare qualcosa per la comunità e, dato che riteniamo il lavoro di questo Corpo fondamentale, abbiamo pensato di fornire al Comune e al Comando della Polizia locale questa vettura elettrica a condizioni speciali».

Ieri mattina il patron della storica concessionaria Citroen di Aprilia, Nicola Prezioso, ha materialmente consegnato nelle mani del comandante Massimo Giannantonio e del vice sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, una C-Zero, una utilitaria completamente elettrica che oltre a permettere di viaggiare a emissioni zero, garantisce un'autonomia di 150 chilometri prima di necessitare di una nuova ricarica.

«La ricarica si può fare sia con una colonnina dedicata sia allacciando, con il cavo in dotazione, alla rete domestica. Ma in caso di necessità - afferma Nicola Prezioso - gli agenti saranno i benvenuti. Potranno recarsi nel piazzale del concessionario dove troveranno la colonnina di ricarica veloce e potranno ricaricare gratuitamente. Ci sembra il minimo per dimostrare quanto la mia azienda, la mia famiglia sia riconoscente a questa città. Aderiamo a questa importante iniziativa dell'amministrazione con grande orgoglio e soddisfazione. Le mie radici, quelle dei miei figli, sono qui. Ci è sembrato un passo giusto, quest'auto potrà essere molto utile agli agenti».

Tra le varie dotazioni lo schermo led per allertare gli altri veicoli di incidenti o deviazioni, collegamenti con la sala operativa e quant'altro. Il vice sindaco Principi, anche il comandante Giannantonio ha voluto a loro volta ringraziare la famiglia Prezioso e sottolineare la vicinanza dell'azienda alla città di Aprilia.