Il Comune di Latina ha ordinato la chiusura dell'Hotel de la Ville Central, la struttura ricettiva di via Scaravelli, nei pressi dell'ospedale Santa Maria Goretti nel centro di Latina, tuttora sotto gestione giudiziaria per la vendita all'asta. Il provvedimento firmato dal dirigente del Servizio Attività Produttive, è scattato in seguito al sopralluogo dei Vigili del fuoco, che avevano riscontrato gravi carenze in materia di prevenzione degli incendi, in assenza quindi di un certificato di conformità della struttura.

Oltretutto, successivamente, erano stati anche i carabinieri del Nas a riscontrare una duplice irregolarità: oltre all'assenza del certificato antincendio, anche l'assenza del titolo autorizzativo per l'attività espletata.