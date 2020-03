Temporali in arrivo nel basso Lazio. In particolare, dalle prime ore di domani - venerdì 6 marzo 2020 - scatterà l'allerta meteo di colore giallo. Il Dipartimento regionale della protezione civile, in particolare, ha diramato l'allerta per le possibili criticità idrogeologiche che potrebbero verificarsi a causa di alcuni temporali, anche di violenta intensità.

Il provvedimento, dunque, riguarda l'intera provincia di Roma e le province di Latina e Frosinone.

L'allerta meteo resterà in vigore per dodici ore a partire da domattina.