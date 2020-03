Predica calma e stabilisce le linee guida che verranno adottate nelle prossime ore nella regione Lazio per gestire l'emergenza Corona Virus l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "In questo momento la priorità è garantire il rispetto di tutte le procedure di sicurezza per evitare eventuali quarantene al personale sanitario e attuare immediatamente la 1° fase del potenziamento delle terapie intensive con 77 posti dedicati. Entro la giornata odierna verrà emanata l'ordinanza per potenziare le terapie intensive con una riorganizzazione dei setting interni che riguarderà l'Istituto Spallanzani di Roma, il Policlinico Umberto I, il Policlinico Gemelli, l'A.O. Sant'Andrea e il Policlinico di Tor Vergata oltre ai presidi nelle province: il De Lellis di Rieti, il Belcolle di Viterbo, lo Spaziani di Frosinone e il Goretti di Latina. Sarà ampliata la rete regionale dei laboratori per i test con il coordinamento dell'Istituto Spallanzani come HUB regionale. Sono in arrivo dalla Protezione civile 600 mila mascherine, 20 mila tute e 5 mila occhiali protettivi sanificabili e ogni giorno alle ore 12 le Asl devono comunicare alla direzione regionale l'andamento delle scorte di magazzino. Inoltre saranno date indicazioni ai Centri di Assistenza Domiciliare (CAD) per l'erogazione in sicurezza del servizio di assistenza domiciliare".